Prefeito Marcelo Delaroli apresentando o novo Secretário de Defesa Civil de Itaboraí Foto: Divulgação

Por MH

Publicado 20/01/2021 16:47

Iaboraí - O prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli recebeu em seu gabinete o novo secretário de Defesa Civil da cidade, Coronel Ricardo dos Santos Nunes. Acompanhado pela sua equipe, Nunes acertou detalhes da apresentação do plano de contingência municipal para o período de chuvas e presenteou o chefe do Executivo com um colete do órgão.



Para o prefeito Marcelo Delaroli, o novo secretário já tem como meta avançar com a política de desenvolvimento na Defesa Civil de todo o município.



“Os nomes foram escolhidos por critério técnico e de competência. Escolhemos muito bem os secretários. O Coronel Ricardo é de alto nível, assim como todos os outros. Recebemos com muita satisfação o novo secretário de Defesa Civil. Tenho certeza que juntos vamos inovar a maneira de se fazer políticas públicas na pasta, trabalhando com metas e planejamento”, destacou o prefeito.



Compete à Secretaria Municipal de Defesa Civil (SEMDC), promover a integração da Defesa Civil Municipal com entidades públicas e privadas, e com os órgãos estaduais, regionais e federais; estudar, definir e propor normas, planos e procedimentos que visem a prevenção, socorro e assistência da população e recuperação de áreas de risco ou quando estas forem atingidas por desastres, entre outras funções.



“Assumo esse grande desafio com o intuito de somar os meus esforços e conhecimento com os da Defesa Civil, que já atua de forma capacitada em prol da população de Itaboraí. Vamos dar continuidade a projetos em andamento e estabelecer metas que elevem a Defesa Civil de Itaboraí. Iremos priorizar as medidas de prevenção de desastres”, contou o secretário Cel. Ricardo Nunes.



Integrante do Corpo de Bombeiros há 30 anos, Coronel Ricardo dos Santos Nunes, comandou os batalhões de Cabo Frio, 2ºGmar, foi coordenador de Defesa Civil, e tem ainda passagem pelo Comando Geral da corporação.