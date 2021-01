Pacientes sendo vacinados com CORONAVAC Foto: Divulgação

21/01/2021

Sem nenhum registro de infectados de coronavírus entre os idosos, a Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI) Municipal Dr. Augusto Senna, em Nancilândia, tem mais um motivo para comemorar. Na manhã de ontem, todos os 13 idosos que atualmente são assistidos pela unidade da Prefeitura de Itaboraí receberam a primeira dose da vacina, assim como os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar.



A primeira vacinada foi Ruth Campos, de 93 anos, ela é a mais idosa entre os abrigados na instituição. Depois dela, foi a vez de Antenor Pereira Soares, de 83 anos. O idoso celebrou a vacinação e afirmou que a chegada do imunizante é um sinal de confiança para enfrentar a pandemia.



"Estou muito mais confiante de que vamos superar por esse momento. Temos que ter fé que tudo vai passar", comentou.



A coordenadora da unidade, Renata Ximenes, ressaltou que chegar até janeiro com nenhum caso da doença registrado entre os idosos é resultado dos esforços da equipe municipal.



"Foi um trabalho de muita dedicação para que nenhum idoso testasse positivo para a doença. Chegamos ao início da vacinação com o marco zero. Estamos muito felizes e confiantes que, em breve, voltaremos a fazer passeios e atividades externas com os idosos. A vacina significa a esperança por dias melhores", afirmou a coordenadora.



O local atende atualmente 13 idosos e é gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS). O chefe da pasta, Marcos Araújo, acompanhou o início da vacinação e agradeceu aos profissionais da linha de frente no combate à doença.



"Temos primeiro que agradecer aos profissionais de Saúde e a ciência por esse momento importante no Brasil. Itaboraí começou a vacinar os idosos nos abrigos, é muito importante esse olhar diferenciado para essas pessoas que precisam tanto. Sabemos que a doença continua por aí, é só a primeira fase, por isso é necessário que as pessoas continuem seguindo os protocolos", ressaltou o secretário.



O município antecipou a campanha e já deu início à vacinação contra a Covid-19, na tarde de terça-feira (19/01), após a chegada das primeiras doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Os primeiros vacinados no município foram três profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.



As primeiras doses da vacina foram aplicadas durante o lançamento da campanha de vacinação que aconteceu no posto de saúde Prefeito Milton Rodrigues Rocha, no Centro. O evento contou com a presença do prefeito Marcelo Delaroli, o vice-prefeito Lourival Casula e o secretário municipal de Saúde, Cosme Salles Filho.



A estimativa prévia é que cerca de 2 mil profissionais de saúde sejam imunizados nessa fase inicial e idosos assistidos em instituições de longa permanência.