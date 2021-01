Itaboraí poderá ganhar uma escolinha de futebol do Instituto Léo Moura Foto: Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itaboraí

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 20:49 | Atualizado 22/01/2021 20:50

Itaboraí - Leonardo Moura visitou Itaboraí na última terça-feira (19/01) e foi recebido pelo Secretário de Esportes Lenon Coutinho e sua equipe onde conversaram sobre a importância da cidade possuir uma Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura (que tem escolinhas por todo o estado do RJ), que mais do que apenas "ensinar futebol" tira crianças da rua e integra crianças carentes no esporte e no caminho do bem.

Léo Moua visitou o "Alzirão" (Estádio Municipal Alziro de Almeida) que já é a "casa" do Maricá Futebol Clube, d Gonçalense e Itaboraí, e vislumbrou a implementação do projeto que pode trazer muitos benefícios sociais ao município.

O Secretário de Esportes Lenon Coutinho falou da importância desta iniciativa: "Acredito que que se você tirar pelo menos uma criança da rua, que estava ociosa, já é um grande trabalho. O projeto em Itaboraí, junto com a Prefeitura, tem muito a trazer coisas positivas para a cidade e dar muito certo." comentou.