Lei Aldir Blanc Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:21

Itaboraí - Prioridade desde os primeiros dias de gestão, a Prefeitura de Itaboraí começou, a efetuar o pagamento dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc para todos os artistas, produtores e iniciativas culturais da cidade contemplados. Ao todo, são 238 premiados (incluindo subsídios) no âmbito municipal nas Chamadas Públicas 001/2020 e 002/2020.



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o município tinha disponibilidade de até R$ 1.562.269,51 e todo este valor ficou com os trabalhadores da cultura de Itaboraí. A implementação do recurso seguiu o inciso II e o inciso III da Lei Federal 14.017/2020, disponibilizando 24 cotas para subsídio a espaços culturais. O pagamento do subsídio foi realizado em 19 de dezembro em cota única.



Foram beneficiados todos os oito espaços que solicitaram este benefício. Cinco destes tendo como responsáveis pessoas físicas recebendo o valor total de R$6 mil e três responsáveis pessoas jurídicas recebendo o valor total de R$10 mil. De acordo com a Lei Federal 14.017/2020, os beneficiados com o subsídio terão 120 dias a partir da data de recebimento do recurso para prestar contas.



"A cultura, a arte e seus trabalhadores são a alma de uma cidade. Itaboraí tem nomes que ecoam por todo o país e abriga uma variada gama de manifestações culturais espalhadas pelos oito distritos", afirmou o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.