Escritor de Itaboraí concorre a prêmio nacional de literatura Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 16:50

Itaboraí - Professor da rede municipal, nascido e criado em Itaboraí, o escritor Júnior Bayer desponta como a grande revelação da cidade no mundo da literatura infantil. O autor, de apenas 22 anos, está concorrendo a um prêmio nacional com o seu primeiro lançamento da carreira: a obra "De olhos fechados, quem sou eu?", publicada pela editora Proverbo, no ano passado.



Pedagogo, especialista em Diversidade Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Junior concorre em três categorias no Prêmio Ecos da Literatura, sendo uma como escritor ('Melhor Autor Nacional') e outras duas com a obra ('Melhor Livro Infantil' e 'Melhor Livro Nacional').



A etapa nacional só foi possível após ser eleito, em janeiro, como melhor escritor na categoria infantojuvenil/contação de histórias, pelo Sarau Virtual do Letras Virtuais. A votação para o prêmio Ecos é popular e está aberta até o dia 25 de fevereiro. Para votar em Júnior, basta acessar o site da premiação.



Despontando como a promessa da cidade, o autor foi recebido pelo secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, para uma reunião na Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, no Centro. Representando o prefeito Marcelo Delaroli, o chefe da pasta afirmou que está nos planos da nova gestão da Secretaria o incentivo à leitura, à literatura e a promoção de novos nomes itaboraienses.



"Precisamos descentralizar a cultura de Itaboraí. É muito importante que todos os distritos tenham acesso aos aparatos culturais de todos os gêneros. A literatura também precisa ser melhor explorada nas escolas, nas comunidades e dentro dos bairros", afirmou o secretário.



Filho de uma boleira e de um bombeiro hidráulico, Júnior é ex-aluno da rede municipal e hoje dá aula na Escola Municipalizada Ciep Brizolão 452 Joaquim Pedro de Andrade, no Apollo II. Morador do Centro, tomou coragem para lançar o livro após incentivo de uma ex-professora e atualmente colega de profissão.



"Educar na literatura transformou a minha vida. Vim de escola pública, acredito na educação pública de qualidade e vou trabalhar para que isso aconteça em Itaboraí. O acolhimento que estou recebendo da Secretaria de Cultura eu nunca vi acontecer antes. Estamos realmente vivendo tempos de transformação", disse o autor.