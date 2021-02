Prefeito Marcelo Delaroli participando do mutirão em Itaboraí Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:44

O fim de semana começou com muito trabalho em Nova Cidade e Vale do Sol em Itaboraí. Os bairros receberam neste sábado (30), pela manhã, o ‘4ºMutirão Voluntário da Transformação’ que tomou as ruas com ações de pavimentação, reparos, e limpeza. A ideia de incentivara população a cuidar e participar das ações da Prefeitura já contagiou a cidade, como contou o prefeito Marcelo Delaroli acompanhado pelos seus secretários e voluntários enquanto pegavam no pesado e, literalmente, transformavam as ruas da cidade.



“Fico muito feliz que esse projeto já está rendendo frutos. Fiquei sabendo que vários moradores estão cortando os matos de frente das suas casas, varrendo as ruas, e até um mutirão foi organizado pelos próprios moradores de Vila Rica. Isso só nos inspira a trabalhar mais”, contou animado Marcelo Delaroli que só largava as ferramentas quando algum morador o cumprimentava ou pedia uma palavra com ele.



Em Nova Cidade, as atividades começaram pela Avenida Américo da Costa Cardoso seguindo pelas ruas paralelas. Cerca de cem pessoas realizaram roçado, varrição, recolhimento de lixo e entulhos e pinturas de meios-fios. Equipes especializadas das secretarias de Obras e Serviços Públicos comandavam as ações de pavimentação, reparos na iluminação, serviços de podas e desentupimento da rede de esgoto contando com o auxílio de dois caminhões caçamba, duas retroescavadeiras, um caminhão Vacol, um caminhão com cesto aéreo, uma motoniveladora e rolo compressor.



“O mutirão é um estímulo para a população cuidar do que é nosso. Se a gente quer a mudança para nossa cidade, essa transformação tem que começar pela gente. Por isso, estou aqui fazendo a minha parte!”, opinou Tainara de Souza, 23 anos, moradora de Itambi que veio acompanhada pela mãe só para participar mais uma vez do evento.



No Vale do Sol, a chegada do mutirão e de todo maquinário foi comemorada. “Antes a gente só via serviço de roçado. Nunca vi essas máquinas aqui. Quando chove, esse canal transborda e entra água nas casas. Se limpar ele direitinho não acontece”, disse Dona Fátima, 55 anos, moradora do bairro apontando para o canal.



Não foi só o canal do Vale do Sol que recebeu atenção da Prefeitura. As ruas dos bairros foram percorridas por duas patróis e caminhões para serviços nas alturas, que realizaram a instalação de nova iluminação e poda de árvores.



A Unidade Básica de Saúde Delarina Maria da Silva, localizada na entrada do bairro, também recebeu uma reforma completa com pintura, revisão da parte elétrica e hidráulica,instalação de ventiladores e bebedouro.



“As ações em Vale do Sol continuam na próxima semana. Vamos terminar a dragagem do canal e a colocação da rede de manilha. Paralelo ao mutirão as equipes das secretarias estão realizando diversos trabalhos”, falou o secretário municipal de Obras, Márcio Peçanha.



Para completar as atividades do ‘Mutirão Voluntário da Transformação’, a secretaria de Serviços Públicos também esteve presente, neste sábado, nos bairros de Apollo,Manilha e Jardim Planalto com ações de retirada de entulho,varrição e reparos na rede de esgoto.