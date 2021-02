Guarda Municipal intensifica ações preventivas nas ruas de Itaboraí Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 16:28

Itaboraí - Quem passa pela Avenida 22 de Maio, via principal que corta o Centro de Itaboraí, já consegue perceber uma sensação de segurança maior desde os primeiros dias da nova gestão. Completando um mês nesta sexta-feira (05/02), a operação de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal pode ampliar ainda mais o alcance a partir do mês que vem, com a retomada de um monitoramento eletrônico.



Seguindo o previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais (lei nº.: 13.022/2014), os agentes de Itaboraí iniciaram, no dia 5 de janeiro, uma reformulação de atuação nas ruas. A principal delas foi a instalação de uma base móvel em um dos pontos mais movimentados do centro da cidade, por um período de 12 horas (7h às 19h).



O ônibus, fruto de uma parceria com o Governo Federal em 2014, através do programa “Crack, é possível vencer”, voltará a monitorar a cidade por meio de quatro câmeras de vigilância. Parada há cerca de três anos, devido a falta de manutenção do equipamento de monitoramento, a base móvel passou por uma avaliação de técnicos da Prefeitura e a previsão é que as câmeras voltem a funcionar já no mês de março.



Essa reestruturação da Guarda Municipal de Itaboraí é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que pretende intensificar as ações preventivas no município.



"A visão da nossa gestão é estar cada vez mais próxima do cidadão. Queremos intensificar as ações nos bairros, nas escolas e em espaços públicos, interagindo com a população e com as demais forças de segurança de Itaboraí", explicou o secretário Heitor Baldow.



Atualmente, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com efetivo de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda.



Além da base móvel, os agentes possuem outros três pontos fixos de patrulhamento com viaturas baseadas: Venda das Pedras, Praça Alarico Antunes (Centro) e Praça Marechal Floriano Peixoto (Centro). Uma ronda periódica também é realizada em Outeiro das Pedras.



"Os pontos escolhidos são estratégicos diante da mancha criminal identificada no município e já estamos recebendo retornos positivos da população. Isso é o mais importante, aproximar e entender as demandas dos moradores", afirmou o comandante da GM de Itaboraí, Alexandre Barbosa.



A população pode acionar a Guarda Municipal por meio do canal de telefone 153. Morador de Itambi, o vendedor Marcos Castro, de 32 anos, conta que passou a andar com mais segurança pelo Centro, onde trabalha, a partir da instalação da base móvel.



"Não tenho dúvidas que apenas a presença dos guardas aqui no Centro já é suficiente para inibir uma possível ação de bandidos. Itaboraí estava precisando mesmo de uma mudança urgente", desabafou o trabalhador.