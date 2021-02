Previsão de chuvas no final de semana em Itaboraí Foto: Maurício Peçanha

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:53

Itaboraí - O fim de semana na cidade de acordo com a previsão da meteorologia será de tempo chuvoso com redução na temperatura, já nesta sexta-feira dia 05 de fevereiro os termômetros na cidade marcam uma média de 27 graus, com possibilidade de chuvas intensas ainda hoje.

Os casacos devem ser retirados do armário e os guarda chuvas também, pois durante o primeiro mês de 2021 altas temperaturas foram registradas com muito calor e sem chuva.

A previsão para o sábado é de 27 graus, com 70% de possibilidade de chuvas e 82% de umidade, os ventos previstos são de 18 km horários, já no domingo os ventos apresentarão a velocidade de 13 km horários.