Projeto de música da banda da Guarda Municipal abre inscrições hoje. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 08:10

Itaboraí - A Guarda Municipal de Itaboraí oferece o projeto Educasom 2021, e está abrindo nesta segunda-feira (08/02) inscrições para o curso livre de música.

As inscrições serão feitas apenas pela internet com prazo até dia 19, quem já está inscrito no curso poderá neste prazo também realizar a renovação das matrículas.

Serão 28 novas vagas disponibilizadas divididas nos mais variados instrumentos. A idade minima para ingressar no curso é de 12 anos e o aluno deve ter seu próprio instrumento.

Devido a pandemia de Covid-19 as aulas esse ano serão ministradas de forma remota todas as terças e quintas-feiras.