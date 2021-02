E. M. PROFº MARIA ANA MOREIRA Foto: Divulgação

Itaboraí - O ano letivo das escolas da rede municipal de Itaboraí começaram nesta segunda-feira (08/02) de forma remota. Os conteúdos serão disponibilizados aos alunos de duas formas virtuais (plataforma Digita e WhatsApp). Já o estudante que não tiver acesso à internet poderá retirar as atividades diretamente na escola.



A direção de cada unidade já começou a entrar em contato com os responsáveis, desde o início do mês, para agendar horário e data de retirada dos kits pedagógicos e de merendas. O objetivo do agendamento para cada turma é não gerar aglomeração nas dependências das escolas.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, ainda não há previsão para o retorno presencial das aulas na rede municipal.



"Estamos capacitando todos os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem para que a gente possa ter um retorno seguro. Precisamos ter cautela e muita responsabilidade", explica a subsecretária de Ensino, Gláucia Vieira.



Além das 91 unidades escolares regulares, as unidades especiais também retornaram as atividades de forma remota nesta segunda-feira (08). São elas: Clínica Escola do Autista, Centro de Referência de Educação Municipal do Idoso (CREMI) e o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (Napem).



Rede privada



A Secretaria Municipal de Educação informa que o retorno presencial das aulas para as escolas da rede privada ainda demandam autorização via decreto em Diário Oficial. A Secretaria ressalta que já elaborou um plano de retomada para as unidades privadas e a previsão é que, com o avanço da vacinação contra Covid-19, o retorno comece de forma gradual na primeira semana de março.



Entretanto, para isso, todas as escolas particulares precisam solicitar uma vistoria da Vigilância Sanitária, que já está disponível para ser agendada. A Secretaria reforça que as decisões de retomada de aulas são tomadas em conjunto com pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Saúde.