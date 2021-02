Drogas apreendida com dois elementos capturados por tráfico. Foto: PMERJ

Itaboraí - Um homem de 20 anos e um adolescente de 17 anos foram foram capturados pela polícia por tráfico de drogas na tarde de ontem (segunda-feira 08/02) em Itaboraí, o delito aconteceu no bairro do Amaral.

Policiais Militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 35º Batalhão de Itaboraí informaram a imprensa que estavam realizando um patrulhamento rotineiro no bairro quando perceberam dois elementos com atitude suspeita, quando viram a viatura policial os dois correram e em seguida os militares conseguiram alcançar e capturar os meliantes que estavam com uma quantidade de drogas comprovadamente encontradas na revista policial.

Os dois meliante foram levados para 71ª Delegacia de policial no Centro de Itaboraí juntamente com a mochila e a quantidade de entorpecentes apreendido.