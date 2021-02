Volta às aulas em Itaboraí Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 16:36

Itaboraí - Um dia após o início do ano letivo 2021, escolas da rede municipal de Itaboraí começaram a entregar, para alunos que não possuem acesso à internet, apostilas e kits pedagógicos para acompanhar o conteúdo de forma remota.Também na manhã desta terça-feira (09/02), a equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação se reuniu para traçar prioridades e definir ações para a possível retomada presencial das atividades escolares.



Localizada no bairro de Ampliação, a Escola Municipal Guilherme de Miranda Saraiva (EMGMS) abriu as portas para os responsáveis retirarem as atividades, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Cumprindo distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e com a disponibilização de álcool em gel, o calendário de entrega para cada turma foi agendado anteriormente pela direção para evitar aglomerações.



A unidade atende cerca de 1,2 mil estudantes, da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental. O material físico é uma alternativa para quem não possui acesso à internet, uma vez que todo o conteúdo é disponibilizado aos alunos de forma virtual (plataforma Digita e WhatsApp). A diretora geral da escola, Marlene Barbosa, conta que a mudança da sala de aula para o ambiente digital foi um grande desafio para toda a comunidade escolar.



"Fomos pegos de surpresa com tudo o que aconteceu nos primeiros meses de pandemia. Foi tudo muito novo e diferente para todo mundo. Mesmo usando todas as ferramentas digitais, sabemos que muitos alunos não possuem acesso à internet, por isso é tão importante entregar as atividades. Somos uma escola pública, então temos que conseguir atender a todo o público", disse.



Além das 91 unidades escolares regulares, as unidades especiais também retornaram as atividades de forma remota na última segunda-feira (08). São elas: Clínica Escola do Autista, Centro de Referência de Educação Municipal do Idoso (CREMI) e o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (Napem).



A operadora de caixa Sheila Mendonça, de 46 anos, foi uma das responsáveis que retirou o material pedagógico, na manhã desta terça-feira (09/02), para a filha, de 9 anos.



"Ano passado tivemos muitos casos da doença na família, ela quase não conseguiu estudar. Preferi pegar o material físico para conseguir ter um controle maior das atividades feitas, neste ano", afirmou.



Reunião



No fim da manhã, o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues de Souza, reuniu a equipe técnica da pasta para definir o plano de ação para a retomada presencial das atividades escolares, de forma gradual e segura. Participaram do encontro o Procurador Geral, Pedro Ricardo Queiroz e o Controlador Geral, Nelson Pitta de Castro Netto, além dos secretários Roberto Santiago (Fazenda e Tecnologia) e Marcus Vinicius Macedo (Planejamento).



"Como avançamos para a bandeira laranja em relação à pandemia, estamos estruturando a rede municipal de Itaboraí para uma retomada segura e responsável das escolas. Por isso, é tão importante definir as prioridades da pasta neste ano. A previsão é que a gente comece um retorno gradual às salas de aula no mês de março", esclareceu o secretário de Educação.