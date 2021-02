O Secretário de Educação de Tanguá, Luciano Lúcio. Foto: Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:17

Tanguá - A prefeitura de Tanguá vai realizar, em março, a testagem em massa de todos os profissionais da Educação que atuam na rede municipal de ensino da cidade. Esse conjunto de providências faz parte das medidas adotadas pela secretaria municipal de Educação para que, no momento oportuno, possa retomar às aulas na cidade.



Segundo o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Luciano Lucio, o prefeito Rodrigo Medeiros determinou, ainda, que os professores que apresentem alguma comorbidade também tenham prioridade de vacinação, tais como os profissionais de saúde.



"A intenção dessa ação é fazer um mapeamento para a volta às aulas de forma planejada e segura. Isso tem sido uma pauta importante da secretaria de Educação", disse Luciano.



Além da testagem em massa e a prioridade de vacinação para os professores com comorbidade, a prefeitura de Tanguá já deu início ao processo de licitação para compra de máscaras e totens de álcool em gel para todas as escolas.



O município também iniciou o reparo nos prédios das unidades. A expectativa é que, em breve, cerca de 10% da rede retorne às aulas em sistema de rodízio. Número que será ampliado gradualmente.