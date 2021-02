Itaboraí

Matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos (EJA)

As vagas são destinadas aos jovens acima de 15 anos, adultos e idosos que precisam dar continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso na idade regular do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental.

Publicado 10/02/2021 17:11 | Atualizado há 1 semana