Prefeitura de Itaboraí continua a imunização de idosos com idades a partir de 85 anos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 15:25 | Atualizado 19/02/2021 15:26

Itaboraí - Das 6.750 doses (D1) das vacinas contra Covid-19 (Coronavac e Oxford/AstraZeneca) recebidas pelo município, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) já aplicaram 5.294, até a última quinta-feira (17/02). Seguindo o calendário de vacinação previsto pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, a Prefeitura de Itaboraí continua a imunização de idosos com idades a partir de 85 anos, residentes na cidade, até sexta-feira (19/02), sem nunca ter zerado o estoque.



Até o momento, o município já recebeu quatro remessas de doses (D1) da vacina, encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). A primeira, contendo 2.310 frascos da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), foi entregue no dia 19 de janeiro, quando Itaboraí deu início à vacinação de profissionais de saúde da linha de frente (rede de urgência e emergência) e idosos abrigados em instituições de longa permanência.



No dia 25 do mesmo mês, chegou a segunda remessa, com 2.080 imunizantes de Oxford/AstraZeneca, que foi utilizada para avançar a vacinação de profissionais de saúde do município e atender também a rede privada. No dia 3 de fevereiro, o município recebeu uma carga mista, contendo 500 doses da Coronavac e 60 de Oxford/AstraZeneca, que continuou atendendo a profissionais de saúde da rede privada e ampliou ainda a vacinação para pacientes acamados.



Já no último dia 11, as equipes da SEMSA retiraram mais 1.800 doses da Coronavac. O secretário municipal de Saúde, Sandro dos Santos Ronquetti, ressalta que é necessário manter a retaguarda sempre abastecida para que a cidade continue avançando a vacinação de forma segura e eficiente para toda a população.



"Estamos seguindo todas as diretrizes e orientações do Ministério da Saúde. Entendemos que as pessoas ficam ansiosas para serem vacinadas, mas não podemos ser imprudentes. A quantidade de vacinas que recebemos ainda é pequena para atender toda população. Só podemos avançar nos públicos-alvo quando tivermos estoque suficiente para atender a todos dentro de cada grupo", explicou o secretário.



Segunda dose:



Até o momento, a Prefeitura de Itaboraí recebeu apenas a primeira remessa de doses (D2) da Coronavac, no dia 3 de fevereiro, para a segunda aplicação no primeiro grupo vacinado na cidade. Dos 2.310 imunizantes que chegaram, 1.748 já foram aplicados até quarta-feira (17/02), cumprindo o período de intervalo determinado de 21 dias entre as duas aplicações. As entregas de novas doses são programadas pela SES/RJ.