Ações de plantio de mudas nos bairros da cidade. Foto: Frederico Aquino

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 16:43

Itaboraí - Não reclame do calor, plante uma árvore. A frase famosa nas redes sociais está sendo levada a sério pela Prefeitura de Itaboraí. Desde início de fevereiro a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca realizou nove grandes ações de plantio de mudas nos bairros da cidade.



Uma parte das mudas vieram do Horto Municipal, em Pachecos, e outras estão sendo enviadas através de uma parceria da pasta com os hortos dos municípios vizinhos. São centenas de mudas de ipê mirim, limão, pitanga, cajá, ameixa, amora, crotón e margaridas, que estão sendo plantadas nas praças, pontos de ônibus e canteiros das vias públicas.



A escolha de árvores frutíferas simboliza o resgate da cultura de produção do município, como explica o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, Abílio Pereira. "Queremos resgatar a história da produção de frutíferas na cidade. Esperamos que a população, principalmente as crianças, conheçam as frutas e saibam todo o processo antes de chegar nos mercados".



No último dia 10, durante a edição do ‘Mutirão de Serviços’, a praça de Apolo II recebeu atenção especial da Prefeitura. Os canteiros que antes estavam lotados de lixo e entulho, foram limpos e preparados para serem a primeira praça agroecológica de Itaboraí. A experiência foi tão positiva que o projeto também foi levado para praça de Itambi. Os moradores desses bairros agora poderão colher legumes, verduras, frutas e hortaliças.



A Praça Alarico Antunes, no Centro, a pedido dos comerciantes e transeuntes, recebeu também mudas de ipê mirim, crotón e margaridas. Quem passa pela Av. 22 de Maio, pode acompanhar agora o desenvolvimento das árvores plantadas no canteiro central. A intenção é reflorestar toda a via que corta grande parte do município.



A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca informa que estuda junto com as direções de 14 escolas municipais e de seis Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) implementar um projeto de horta. E que em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente buscará reflorestar a comunidade do Rato Molhado, em Rio Várzea. Itaboraí vai ficando mais verde assim.