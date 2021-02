‘5º Mutirão Voluntário da Transformação’ chega ao bairro de Visconde de Itaboraí Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 13:20 | Atualizado 22/02/2021 13:20

Itaboraí - Após o recesso de carnaval, na manhã do último sábado (20/02) foi marcada pelo ‘Mutirão Voluntário da Transformação’.

A quinta edição realizada pela Prefeitura de Itaboraí contou com a colaboração de secretários municipais, vereadores e voluntários de vários bairros do município, que se deslocaram até o 5º Distrito, em Visconde de Itaboraí, para participarem da ação.



Por volta de 8h, os voluntários começaram a se reunir na praça principal do bairro de onde começaram os trabalhos. O serviço contemplou limpeza de ruas, varrição, remoção de resíduos, roçada, patrolhamento, sanitização de pontos de ônibus, capina, colocação de tampas de esgoto, manutenção de acostamento e calçadas, manutenção na iluminação pública e podas de árvores, além da operação tapa-buraco com massa asfáltica.



Totalmente envolvido com a ação, o prefeito Marcelo Delaroli acompanhou os voluntários no trabalho e ressaltou a importância dessa realização. “Muita gente pediu para que a gente viesse pra cá fazer esse mutirão, porque realmente Visconde está destruído. Com isso estamos começando as intervenções nesse bairro, é claro que não vai acabar hoje, pois, tem muita coisa pra ser feita, mas esse é o início da transformação no 5º Distrito de Itaboraí”, disse o chefe do Executivo itaboraiense.



Acompanhado dos secretários municipais, o vice-prefeito Lourival Casula também participou da iniciativa e falou sobre o sucesso da iniciativa em Itaboraí. “O que está acontecendo aqui hoje é uma atividade do governo que deve acontecer em toda a cidade para manter nosso município limpo, mais desenvolvido e praticar a conscientização da população. É muito bom realizar esse mutirão porque vira um grande evento. Todo mundo participa, gosta e muita gente quer ver”, expressou Casula.



O mutirão contou com 11 veículos de apoio, entre eles, dois caminhões para retirada de entulho, quatro máquinas patróis, um caminhão com cesto aéreo de poda de árvores, um caminhão com cesto aéreo de iluminação pública e três retroescavadeiras. Além de contar com equipes de sanitização contra o novo coronavírus.



Voluntário no trabalho, Luiz Rodrigo da Silva, de 35 anos, é morador do bairro Areal e fez questão de participar do mutirão. “Vim do Areal muito feliz, porque é gratificante poder ajudar o município. Isso ainda não chegou no meu bairro, mas tenho certeza que vai chegar e melhorar muito o meu Areal”, disse o voluntário.



Os moradores de Visconde de Itaboraí também fizeram sua parte, sem contar os comerciantes que agradeceram pelo movimento atípico nesta manhã de sábado. É o caso do Thiago Claudiano Rodrigues, de 33 anos, que há sete anos tem com o pai, uma banca de jornal no bairro e durante o mutirão viu as vendas aumentarem.



“Nunca vi isso acontecer aqui no meu bairro, pela primeira vez as coisas estão acontecendo fora do período de eleições e estou achando legal e muito bacana a ideia. Tomara que a população contribua para que isso possa continuar, sem contar que hoje vendi mais que o normal”, contou o morador.