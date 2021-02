Kits alimentação para alunos da rede municipal de educação é entregue na cidade. Foto: Divulgação

Itaboraí - Com o início do ano letivo, a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Educação, começou ontem (segunda-feira 22/02) a distribuição dos kits alimentação para as 94 unidades de ensino da cidade. Os gêneros, que seriam utilizados para compor a merenda para os estudantes, estão sendo entregues para as famílias dos alunos da rede.



Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino têm direito a receber um kit alimentação. Cada kit contém um pacote de achocolatado em pó, 1kg de açúcar, 2kg de arroz, pacotes de biscoitos, um extrato de tomate, 1kg de farinha de milho, 1kg de feijão, leite, macarrão, óleo de soja, café e 1kg de sal.



“Nenhum aluno ficará sem receber o kit alimentação. Até sexta (26/02) finalizaremos a distribuição. Cada entrega nas escolas é acompanhada de perto por um supervisor da Secretaria Municipal de Educação, que junto com os diretores conferem o número de cestas encaminhadas e a validade dos alimentos”, explicou Marcelo Nazário, supervisor dos kits alimentação das escolas de Sambaetiba, Agro Brasil e Reta Nova.



A direção de cada escola ficará responsável por programar a data e o horário, divididas por turmas, da entrega dos kits. Também será necessário comprovar ser o responsável do aluno e apresentar um documento de identificação dele. O uso de máscaras é obrigatório. Os kits alimentação poderão ser retirados no ato da matrícula ou junto com a entrega das atividades remotas.



Foi o que aconteceu com a moradora da Reta Nova, Maria Rita Cardoso de Souza, de 24 anos, quando compareceu a CEMEI Francisca Mendes da Silva, no mesmo bairro, para matricular a filha mais velha de cinco anos e foi surpreendida com a entrega do kit alimentação.



“Vim matricular a minha filha e já fui encaminhada para buscar tudo: atividades das aulas remotas e o kit alimentação. Ainda bem que estou de bicicleta e vou conseguir levar para casa os alimentos” disse Maria Rita, acompanhada da filha caçula que ainda não tem idade escolar.



A distribuição será mantida até o retorno das aulas presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus e está de acordo com a lei municipal nº 2812 de 27 de março.