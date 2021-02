No bairro da Ampliação Barricadas do tráfico de drogas são retiradas pela Polícia Militar Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:36

Itaboraí - Mais um ponto na guerra contra a criminalidade para a Polícia Militar do 35º BPM de Itaboraí foi marcado na última sexta-feira, dia 19/02.



A Polícia Militar foi a Rua 100 no bairro da Ampliação para remover toda uma barricada ali colocada por criminosos, os traficantes de drogas.



Além da remoção da barricada os agentes prenderam um homem acusado de ser um dos traficantes da região, outro homem foi encontrado escondido num terreno baldio próximo no meio do mato e com ele foi apreendida uma mochila com bastante drogas.



A Rua 100 no bairro da Ampliação é praticamente ao lado do centro de Itaboraí e um local conhecido por ser um antro de venda de entorpecentes o que incomoda demais os moradores da localidade, que ficaram muito felizes com está ação da Polícia Militar.