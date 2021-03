Serra do Barbosão recebe visita técnica da Secretaria do meio Ambiente Foto: Luiz G Henrique Jr.

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 16:44 | Atualizado 02/03/2021 16:44

Maricá - Itaboraí poderá ganhar nova área de preservação ambiental. O setor de Projetos Ambientais da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo realizou uma visita técnica na Serra do Barbosão para viabilizar a implantação de uma Unidade de Conservação Municipal na parte referente à região dentro de Itaboraí.



Localizada nas divisas dos municípios de Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Tanguá, a Serra do Barbosão abriga uma importante área remanescente de Mata Atlântica com a presença de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção. Além de ser um excelente local para prática de turismo ecológico, recreação e lazer.



“A criação de um Parque Natural Municipal (Unidade de Conservação - UC) tem como principal objetivo a preservação da natureza, admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. Estamos levantando todos os dados necessários para dar prosseguimento ao processo. Com o parque, a cidade de Itaboraí ganhará mais um espaço para o turismo ecológico, pesquisas e manejo sustentável de recursos naturais.”, explicou a coordenadora de projetos ambientais Raquel Moreira.



A área do futuro Parque Natural Municipal da Serra do Barbosão deverá ser de 1.200 hectares. Na visita técnica , os especialistas realizaram diversos registros fotográficos da cobertura vegetal, fizeram o levantamento da ocupação antrópica e seus aspectos geomorfológicos (relevo). Foi utilizado também o georreferenciamento com a utilização do aplicativo UTM Geo Map, que possibilita a marcação de coordenadas geográficas por meio de pontos.



Ao todo, a equipe percorreu 5.6 km, em aproximadamente três horas e meia de caminhada, encontrando a população que habita a região e ajuda a resgatar a memória local.



“Aqui é muito bonito. Tem até uma cruz lá no alto que dizem ser dos Jesuítas na época que tinha índio, né! Essa água toda também já abasteceu Itaboraí, mas hoje a cidade cresceu e não tem como mais usar água daqui. Se quiserem eu levo vocês!.” disse Seu Antônio, de 70 anos, montado no seu burro Pavão quando descia a Serra do Barbosão após colher bananas da sua ‘capixaba’.