Servidores do município, em Niterói conhecendo os cursos técnicos de empreendedorismo. Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:13 | Atualizado 10/03/2021 14:32

Itaboraí - Servidores da Secretaria Municipal de Ciência e Inovação estiveram, nesta terça-feira (09/03), na unidade do Sebrae de Niterói para conhecer os cursos técnicos para empreendedorismo. O objetivo da visita foi pleitear para o município a disponibilização de novos cursos.



Um dos cursos que chamaram atenção da equipe da pasta foi o Empretec. O curso tem uma abordagem que amadurece as características empreendedoras, aumentando a competitividade e as chances de permanência do empresário no mercado. Com duração de seis dias, os “empretecos” – como são chamados os participantes – envolvem-se em jogos, exercícios e debates que os motivam a ter visão empreendedora.



A metodologia do Empretec foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aplicada no Brasil com exclusividade pelo Sebrae. O seminário faz uma avaliação dos participantes baseada em 10 características: busca de oportunidades e iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos e independência e autoconfiança.



“Esse curso pode proporcionar aos participantes melhorias no desempenho empresarial, mais confiança na tomada de decisões, ampliação da visão de oportunidades, aumentando assim as chances de sucesso do empreendimento”, disse o secretário municipal de Ciências e Inovação, Renato Garcia.