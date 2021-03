Polícias apreenderam drogas e uma pistola com criminosos em troca de tiros um deles morreu. Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 12:56

Itaboraí - Um homem que se meteu numa perseguição e trocou tiros com a Polícia Militar morreu ontem (16/03) no bairro da Ampliação em Itaboraí.

A Polícia Militar informou a imprensa que estavam fazendo um patrulhamento de rotina no bairro quando avistaram uma dupla com atitudes suspeita, e quando os homens avistaram a viatura do 35 BPM, fugiram e então se iniciou a perseguição.

Publicidade

Na perseguição houve trocas de tiros e os dois criminosos foram baleados e levados em seguida para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, no atendimento médico um dos meliantes não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

Os agentes apreenderam com os criminosos uma quantidade consideravel de entorpecentes (utilizada no tráfico de drogas) e uma pistola.