Prefeito de Itaboraí que é o Presidente do recebe senador Carlos Portinho na cidade. Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 18:29

Itaboraí - O Prefeito de Itaboraí e também presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Marcelo Delaroli, recebeu o senador Carlos Portinho e o secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho, para tratar sobre questões de interesse comum aos 16 municípios que fazem parte do consórcio. A reunião ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (18/03), na sede do Conleste, no centro de Itaboraí.

Entre os temas apresentados estavam a vacinação contra a Covid-19, emendas parlamentares, investimentos federais, a concessão da BR-493, o Trevo de Manilha, além da RJ-114, que liga os municípios de Itaboraí e Maricá. O senador destacou que o consórcio facilita o envio de verba para as cidades que compõem o consórcio e elaboração de projetos.

"Acredito na política dos consórcios porque, através deles, a gente pode fazer muito mais. O consórcio tem essa capacidade de olhar para toda uma região. O prefeito está lá cuidando da cidade dele, tratando das relações com as cidades vizinhas. Mas o desenvolvimento desse conjunto de cidades é que faz a região crescer como um todo", afirmou o senador.

Essa foi a primeira vez que o Conleste recebeu um senador em sua sede. Atual presidente do consórcio, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, aproveitou a reunião para agradecer a atenção do parlamentar com toda a região e reafirmou o sentimento de união entre as cidades, visando buscar recursos e investimentos.

"O senador Portinho tem uma preocupação muito grande com a nossa região, não só com o município de Itaboraí, e hoje ele voltou trazendo benefícios para esse povo que está sofrendo muito. Neste momento tão delicado que estamos vivendo, não só nos municípios, mas também no país e no mundo, temos que agradecer muito os prefeitos estarem reunidos para que a gente consiga pensar medidas únicas para a nossa região", destacou Marcelo Delaroli.

Também estiveram presentes os prefeitos de Rio Bonito, Leandro Peixe; de Guapimirim, Marina Rocha; de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda; de Silva Jardim, Fabrício de Napinho; de Magé, Renato Cozzolino; o vice-prefeito de Nova Friburgo, Serginho, além do diretor do Conleste, João Leal.