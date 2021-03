Carro roubado capotado, bandido capturado pela Polícia Militar Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:17 | Atualizado 22/03/2021 11:18

Itaboraí - Policiais do 35ª Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem que dirigia capotou com um automóvel roubado no Bairro do Jardim Itambi, o fato aconteceu na madrugada deste domingo (21/03).

Os agentes estavam em um patrulhamento de rotina e passavam pela via (BR 493) quando avistaram um Grand Siena (da Fiat) na contramão, quando os Policiais foram abordar o motorista ele tentou fugir e capotou com o veiculo.

Mesmo após a capotagem o homem tentou fugir, mas foi preso pelos Policias, dentro do carro encontraram uma réplica de pistola e vários cartões de banco, roubados.

O automóvel foi roubado em São Gonçalo (município vizinho) e o proprietário do carro identificou o meliante como o autor do crime do roubo do carro.

A Polícia informou que o autor do crime já tem ficha criminal por tráfico de drogas e roubos.