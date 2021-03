Cidade recebe mais doses do imunizante e amplia o calendário de vacinação contra o Covid-19. Divulgação

Itaboraí - A vacinação contra Covid-19 ganhará um ritmo ainda mais acelerado em Itaboraí. Nesta segunda-feira (22/03), o município recebeu uma nova remessa contendo 8.800 doses da Coronavac, a maior quantidade já encaminhada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) até o momento. Destas, 1.500 são destinadas exclusivamente para segunda dose. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) é ampliar o calendário de vacinação na cidade e avançar ainda mais nas faixas etárias do grupo prioritário.

“Estamos cumprindo todas as etapas previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI) e também as recomendações do governo estadual. Nosso planejamento é cauteloso e prudente, por isso estamos definindo os próximos passos da campanha de vacinação. Temos pressa em vacinar o maior número de moradores de Itaboraí. O município está avançando com rapidez e, com certeza, vamos ampliar ainda mais nosso público-alvo”, explicou superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Nesta terça-feira (23/03), os 16 polos de referência da vacinação espalhados pelo município estarão com as portas abertas, de 10h às 15h, para idosos de 74 anos, moradores de Itaboraí, garantirem a primeira dose da vacina. No dia seguinte, quarta-feira (24/03), será a vez da população com 73 anos. É importante que o idoso não esqueça de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Além da ampliação da vacinação para estas faixas etárias, a SEMSA também incluiu no calendário desta semana, um dia específico para que idosos com idades acima de 75 anos, que porventura perderam a data, possam receber a primeira dose da vacina. A ‘repescagem’ será realizada na quinta-feira (25/03), também de 10h às 15h.

Os 16 locais estratégicos são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Aldeia da Prata).