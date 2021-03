Ministério Público recomenda lockdow em Itaboraí e nas cidades da Região Metropolitana 2. Foto: Maurício Peçanha

Por Fabiano Medina

Publicado 23/03/2021 11:09 | Atualizado 23/03/2021 11:09

Itaboraí - O Ministério Público através de suas promotorias no Estado do Rio de Janeiro recomendaram lockdow para as cidades da Região da zona Metropolitana 2, o que contempla o nosso município de Itaborai.

O isolamento social e o fechamento das atividades não essenciais e as regras de restrição às atividades essenciais se dá por conta do avanço da PANDEMIA de Covid-19 nesta região (Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaborai e Tanguá.

Mesmo com o início da imunização a maioria dos hospitais municipais estão com leitos cheios o que é uma realidade também na nossa cidade.

De acordo com o MP a recomendação é de 14 dias de restrição o que poderá ou não prosseguir de acordo com a diminuição ou aumentos dos casos.

A Prefeitura de Itaboraí tem agido com o máximo de rigor no combate ao avanço da doença e segue com a campanha de vacinação.

O documento do Ministério Público foi encaminhado para aos prefeitos da região e pede resposta ao mesmo no prazo de 48 horas.

Itaboraí segue com a bandeira vermelha e é imprescindível a utilização de máscaras em locais públicos, o uso continuo de álcool em gel na higienização das mãos e evitar aglomerações para contentar o avanço do Coronavirus.