Publicado 29/03/2021 12:06

Itaboraí - Enquanto a cidade permanece com medidas mais restritivas, Itaboraí acaba de receber a 10ª remessa de imunizantes contra Covid-19 do governo do estado. O município recebeu 3.540 doses da Coronavac e 690 doses de Astrazeneca. Todas exclusivamente para primeira dose. A expectativa da Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), é ampliar o calendário de vacinação na cidade e avançar ainda mais nas faixas etárias do grupo prioritário.

“É com muita esperança que recebemos mais um lote de vacinas. Estamos vivendo um momento de sacrifício na cidade com as medidas mais restritivas. Apenas com o avanço na vacinação e a colaboração da população de respeitar os protocolos e medidas podemos vencer essa luta. Repito: Não é feriado. Proteja os seus entes queridos, evite ao máximo ir às ruas. Estamos trabalhando muito para tudo isso passar”, pediu o prefeito Marcelo Delarolli.

Nesta segunda-feira (29/03), os 16 polos de referência da vacinação espalhados pelo município estarão com as portas abertas, de 10h às 15h, para idosos de 71 anos, moradores de Itaboraí, garantirem a primeira dose da vacina. No dia seguinte, terça-feira (30/03), será a vez da população com 70 anos. Já na quarta-feira (31/03), idosos de 69 anos. Para finalizar o calendário, a quinta-feira (1º/04) será exclusiva para pessoas de 68 anos. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e comprovante de residência.

Os 16 locais estratégicos de vacinação em Itaboraí são: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro; a Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha; e a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chácaras Sambaetiba. Além de 13 Unidades de Saúde da Família (Reta Velha, Quissamã, Areal, Visconde, Agro Brasil, Planalto Marambaia, Cabuçu, Nova Cidade, São Joaquim, Santo Expedito, Itambi, Bairro Amaral e Aldeia da Prata).