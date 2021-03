Já são mais de 15 mil vacinados contra Covid-19 em Itaboraí Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:36 | Atualizado 30/03/2021 17:38

Itaboraí - O município superou a marca de 15 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), até a última segunda-feira (29/03), a cidade já contabilizava 15.800 vacinados com doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac).

Deste total, 4.668 também já receberam a segunda dose do imunizante. O intervalo previsto entre as duas doses da Coronavac é de 21 dias. Já o período entre as aplicações da vacina de Oxford/AstraZeneca foi fixado em três meses. A campanha de vacinação em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro.

“Mesmo com a pouca quantidade de doses das vacinas que recebemos, podemos observar que a estratégia de vacinação no município está funcionando. Disponibilizar 16 polos de referência proporciona a imunização de, pelo menos, uma faixa etária por dia. A cada remessa de doses que chegar, vamos analisar uma nova estratégia para atender a crescente demanda”, afirmou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.

Com o objetivo de atender a crescente demanda do público-alvo prioritário e evitar aglomerações nas Unidades de Saúde, a Prefeitura de Itaboraí decidiu ampliar, a partir desta terça-feira (30/03), o horário de funcionamento das salas de vacinação contra Covid-19 nos 16 polos de referência espalhados pela cidade.

No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o novo horário será de 8h às 15h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população será de 8h30 às 15h.

Nesta terça-feira (30/03), foi a vez de idosos de 70 anos, moradores de Itaboraí, garantirem a primeira dose da vacina. Já na quarta-feira (31/03), o dia será dedicado para a população de 69 anos. Para finalizar o calendário, a quinta-feira (1º/04) será exclusiva para pessoas de 68 anos.