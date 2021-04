Mutirão Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 23:48

Itaboraí - O bairro de Quissamã iniciou a semana com muito trabalho pelas ruas. Nesta segunda-feira (05/04), a Prefeitura de Itaboraí promoveu o mutirão de serviços atendendo antigas demandas de reparos e serviços emergenciais dos moradores da Estrada de Quissamã e ruas paralelas. A ação continuará durante toda essa semana.

“Estamos realizando o mutirão tomando todos os cuidados por causa das restrições da pandemia. Aqui em Quissamã, assim como em outros lugares, por exemplo São Joaquim e Santo Antônio, que sofreram muito com essas últimas chuvas, estava precisando urgentemente de vários serviços. A Prefeitura de Itaboraí não vai parar! Podem contar com a gente”, disse o prefeito Marcelo Delaroli, durante o mutirão.

Por meio das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos, foram realizados serviços de tapa-buracos, poda de árvores, recolhimento de resíduos, limpeza e manutenção de redes de esgoto, roçado e capina, troca de iluminação e operação de patrolamento. Um buraco com mais de 2 metros de largura, que causava muito transtorno para os moradores, finalmente, foi fechado.

“Esse buraco era uma dor de cabeça para todo mundo. Estava aberto há mais de um ano e chegava a causar engarrafamento na estrada, porque os carros e ônibus tinham que desviar dele. E quando chovia, ficava acumulando água e piorava a situação. Estou gostando de ver que a Prefeitura tem trabalhado muito para reverter problemas como esse”, afirmou a moradora de Quissamã, Raquel Virgulino, de 42 anos, que ainda aproveitou a presença da Prefeitura de Itaboraí e dos secretários para avisar sobre um problema no bairro de Manilha, que também está atrapalhando os moradores de lá.

Devido às limitações impostas pela bandeira vermelha, que define risco alto de contágio da Covid-19, o mutirão foi realizado por funcionários da Prefeitura, sem o chamamento voluntário da população para colaborar com o trabalho. Ao todo, a ação contou com seis caminhões para recolher os resíduos, três patróis, duas retroescavadeiras, um caminhão vacol e rolo compactador. Além de dois caminhões com cesto aéreo para serviços de troca de lâmpadas e poda de árvores.

“Esses serviços são essenciais para a população de Itaboraí e não iremos parar. Vamos continuar indo nos bairros e buscando soluções para os moradores. Itaboraí está passando por uma transformação, contamos com todos. Podem ter certeza que a Prefeitura irá atender”, destacou o secretário municipal de Serviços Públicos, Márcio Peçanha, que prontamente repassou para as equipes de campo o relatado da Dona Raquel, em Manilha.