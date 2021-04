Itaboraí segue aplicando segunda dose da vacina contra Covid-19 Foto; Divulgação ASCOM

Publicado 08/04/2021 11:18 | Atualizado 08/04/2021 11:20

Itaboraí - Cumprindo os prazos determinados pelas autoridades de Saúde, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), segue o calendário de aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19, nesta quinta e sexta-feira (08 e 09/04).

A recomendação para o paciente que já recebeu a primeira dose e atinge o prazo para a segunda dose é procurar, prioritariamente, o mesmo polo de vacinação, no horário determinado para cada unidade.



O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 15h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 8:30h às 15h.



Cabe ressaltar que é preciso ficar atento a data correta de retorno aos polos para evitar aglomerações. Assim como a aplicação da primeira dose foi realizada de forma escalonada para cada faixa etária, a segunda também é marcada para ser feita de forma a atender cada público no dia específico. É importante não esquecer de levar documento de identificação com foto e a caderneta de vacinação (obrigatório apresentação).



"Cada polo de vacinação recebe uma quantidade determinada para atender o público já vacinado pela unidade. Por isso é importante que, quem puder, procure o mesmo posto para receber a segunda dose da vacina. Também é fundamental que o morador fique atento ao prazo estabelecido na caderneta", explicou o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini.



De acordo com dados da SEMSA, o município já superou a marca de 23 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19. Até a última terça-feira (06/04), a cidade já contabilizava 23.910 vacinados com doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac).



Deste total, 6.457 também já receberam a segunda dose do imunizante. O intervalo previsto entre as duas doses da Coronavac é de 21 dias. Já o período entre as aplicações da vacina de Oxford/AstraZeneca foi fixado em três meses. A campanha de vacinação em Itaboraí teve início no dia 19 de janeiro.