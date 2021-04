Itaboraí na luta contra a guerra contra o Covid-19 Foto: Divulgação ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:47

Itaboraí - O enfrentamento à pandemia de Covid-19 também é um dos maiores desafios desses primeiros meses do ano. Enquanto a população dá exemplo de cidadania cumprindo os protocolos sanitários, a Prefeitura de Itaboraí segue atuando de maneira firme para combater o vírus na cidade.

Um dos retratos disso é o planejamento estratégico de vacinação contra a doença. A campanha de imunização no município teve início no dia 19 de janeiro e, até a última quinta-feira (08/04), 26.030 já haviam recebido a primeira dose do imunizante, alcançando a faixa etária de 65 anos.



Com a chegada de uma nova onda forte de contaminação em todo o Estado do Rio, o município precisou regredir à bandeira roxa recentemente, com medidas mais rígidas e maior restrição de circulação.

Publicidade

Foram 10 dias de esforço contínuo para que o comércio pudesse reabrir com segurança e a retaguarda hospitalar fosse aliviada. Resultado desse trabalho foi a abertura em tempo recorde de 48 novos leitos na rede municipal de Saúde, sendo 33 de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e 15 de enfermaria.



Em outra via, com o objetivo de realizar o mapeamento epidemiológico do coronavírus em toda a cidade, a Prefeitura também intensificou a testagem da população. Em média, o município realiza 200 testes RT-PCR, mais conhecido como Swab, por dia. Ao todo, sete Unidades Básicas de Saúde em toda a cidade estão destinadas como pontos de coleta. Mas a referência na testagem continua sendo o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia. O hospital agora também passou a contar com um polo de atendimento do Covid-19.



A antiga estrutura foi substituída por uma maior, refrigerada e mais confortável. O novo espaço tem cerca de 10 metros de largura e 15m de comprimento, o que possibilita abrigar ainda mais pessoas, além de oferecer mais segurança aos pacientes. Revitalizar e estruturar a rede de Saúde para atender com qualidade a população de Itaboraí é uma das prioridades da nova gestão. Logo no primeiro mês do ano, fortes chuvas danificaram o telhado do Hospital Municipal São Judas Tadeu, em Rio Várzea, causando o fechamento da unidade.



Em pouco mais de 30 dias, a Prefeitura realizou toda a reforma necessária para reabrir as portas do hospital, ampliando a disponibilidade de leitos de UTI exclusivos para atender pacientes em tratamento de Covid-19. Por orientação do prefeito Marcelo Delaroli, a Secretaria Municipal de Saúde aumentou os salários dos profissionais e, principalmente, em dia, algo que não acontecia nas gestões anteriores.



“Uma importante iniciativa foi a contratação de novos médicos, com valorização dos profissionais para oferecer melhores condições para eles e o atendimento que a população de Itaboraí merece. Esse ainda é o começo da transformação em um dos setores mais importantes da administração pública, que é a Saúde”, disse Marcelo Delaroli.