Itaboraí - Com o objetivo de alinhar parcerias para trazer programas sociais para Itaboraí, o prefeito Marcelo Delaroli recebeu o secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauaire, na manhã desta segunda-feira (12/04), na sede da Prefeitura, no Centro. Na reunião, o chefe do Executivo destacou as principais necessidades da cidade, dentre elas a suplementação alimentar do trabalhador itaboraiense.

"Precisamos buscar parcerias e convênios para trazer novos programas sociais para o município. A população de Itaboraí já sofre diariamente com muito descaso e, por isso, temos pressa em transformar essa realidade. A parceria com o governo do Estado é fundamental para construir projetos importantes para a cidade. Não vamos medir esforços em continuar correndo atrás de investimentos", afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo; da subsecretária estadual de Assistência Social, Dianne Arrais; e do vereador Orlando Pit. Ao final do encontro, Bruno Dauaire foi surpreendido com uma homenagem do Conselho Municipal de Assistência Social de Itaboraí. O secretário estadual recebeu uma moção honrosa das mãos da vice-presidente, Ana Lucia Alcântara.

"Itaboraí é uma cidade que precisa ter esse choque social. O governador Claudio Castro tem me pedido para visitar os municípios que precisam ter investimentos na área social. Muito em breve o governo do Estado, alinhado com a Prefeitura, chegará com os equipamentos sociais em Itaboraí para que a gente possa atender essa população que precisa de muita atenção do poder público, ainda mais nesse período de pandemia", afirmou Bruno Dauaire.