Após revitalização, Horto Municipal produz mudas para projeto escolar de Itaboraí ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:49 | Atualizado 13/04/2021 16:50

Itaboraí - Desde que a atual gestão foi iniciada, uma das primeiras iniciativas da Secretaria Municipal de Agricultura foi iniciar a revitalização do Horto Municipal de Itaboraí, em Pachecos.

Após quase 100 dias, o resultado já é visível, atingindo a marca de 10 mil mudas produzidas para serem utilizadas no paisagismo dos espaços e órgãos públicos da cidade.



Um dos destinos da produção de mudas será o projeto Horta nas Escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A ideia é preparar nas unidades de ensino de Itaboraí um espaço adequado para instalação de uma horta e plantar mudas de hortaliças e verduras que poderão ser utilizadas tanto para educação ambiental como na alimentação escolar dos alunos.



“Quando fomos pela primeira vez verificar a situação do Horto Municipal ficamos assustados com o tamanho do mato e as péssimas condições do local. Após 45 dias de muito trabalho conseguimos revitalizar o horto e iniciar a produção de mudas. Itaboraí voltará a contar com esse espaço verde de muita aprendizagem e, cada vez, mais iremos recuperar a cultura agrícola e ambiental de Itaboraí.”, disse o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira.



Em breve, o Horto Municipal terá mais quatro estufas de 12 metros para produção de hortaliças, plantas nativas e ornamentais. A beira da estrada ao redor do horto também está sendo reflorestada. São Ipês amarelos e roxos, Pau Brasil, Flamboyant, Pau-d'alho, forrageiras e uma variação de plantas comestíveis. As instituições que quiserem receber mudas é só entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, através do número (21) 2635-7586, para fazer parte do cronograma.