Traficante é morto em confronto com a polícia em Itaboraí Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 14:42

Itaboraí - Um traficante de drogas foi morto por policiais do 35º BPM durante uma troca de tiros no bairro do Areal, em Itaboraí. Policiais do GAT faziam uma patrulha de rotina na região quando foram surpreendidos e atacados por cinco homens armados. Uma troca de tiros teve início.

Um dos traficantes foi baleado e morto na Rua das Jaqueiras segundo um PM. Com ele foi encontrado uma sacola com drogas e uma pistola. Os outros criminosos conseguiram fugir. Peritos da Divisão de Homicídios foram acionados até o local e a morte do criminoso foi atestada pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local.