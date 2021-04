74ª DP Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 10:15

Itaboraí - No último domingo, no bairro das Três Pontes em Itaboraí, um homem foi atingido por uma bala perdida. Segundo o relato da vítima, ele transitava pela rua do bairro quando foi atingido na perna por uma bala perdida.

O homem foi socorrido por populares e foi encaminhado ao Hospital Alberto Torres no Colubandê. O caso foi registrado na 74ª DP de Alcântara.

Publicidade