Homem que ameaçava mulher de morte é preso, ele era envolvido com o tráfico de drogas Foto: Maurício Peçanha

Por Fabiano Medina

Publicado 20/04/2021 21:21 | Atualizado 20/04/2021 22:04

Itaboraí - Um homem com um mandato de prisão em aberto foi preso hoje (20/04) no bairro de Nova Cidade, numa diligência com agentes da 71ª DP, Itaboraí.

Identificado como Flávio da Silva Azevedo, o meliante ameaçava de morte sua esposa, caso ela contasse a Polícia que ele era envolvido com o tráfico de drogas local. Ele também batia na companheira. O mandato de prisão era por conta das agressões sofridas pela companheira, e pelas ameaças de morte.

Ele foi preso e recolhido à carceragem 71ª DP, onde aguardará transferência para o sistema prisional, ficando à disposição da justiça.