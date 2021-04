O programa, instituído pela resolução n°6 (24 de abril de 2007), é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação. Foto: Divulgação

Itaboraí - Mesmo inaugurado em novembro do ano passado, o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Maria José Pugian Ribeiro, em Itambi, precisou passar por novas obras desde o início deste ano. A escola foi entregue à população sem que tivesse sido finalizada na sua forma integral.

A nova gestão da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) encontrou a unidade sem fornecimento e armazenamento de água, além de ambientes sem ligação de energia elétrica. Entre os serviços mais importantes a serem realizados pela nova gestão, está a construção do castelo d’água (reservatório de água) para atender toda a escola.

A creche foi construída através de um convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A unidade tem capacidade para atender cerca de 300 alunos, de 2 a 5 anos. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destaca que não seria possível receber alunos imediatamente, caso fossem retomadas as aulas presenciais.

"Inaugurar a creche de Itambi com diversos ambientes por terminar foi uma total irresponsabilidade da gestão pública anterior. Estamos realizando as intervenções que faltaram para conseguir receber os alunos com segurança, quando for possível. Retomamos também as obras do CEMEI de Apolo II, que estavam paradas há anos, sendo furtados diversos materiais e equipamentos", afirmou o secretário.

A construção da unidade foi realizada no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). O programa, instituído pela resolução n°6 (24 de abril de 2007), é parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), do Ministério da Educação.

Ao todo, o espaço conta com oito salas de aula; recepção; secretaria; direção; sala de professores; sanitários; copa; depósito de materiais de limpeza; vestiários; despensa; cozinha; lactário; área de serviço; fraldário; solário (local descoberto reservado ao banho de sol); sala de repouso; sala multiuso; sanitário para alunos com necessidades especiais; sala de apoio à informática; pátio coberto e playground.