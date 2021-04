Prefeitura busca parceria Foto: Divulgação

Publicado 30/04/2021 09:12

Itaboraí - Na busca de caminhos para promover o crescimento econômico, representando o prefeito Marcelo Delaroli, o vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Lourival Casula; representantes da Petrobras e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Leonardo Soares, participaram de reunião nesta quarta-feira (28/04) com o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Na pauta do encontro foram abordados ainda assuntos prioritários, como a relevância dos projetos estruturantes para promover o crescimento regional, como o Gaslub (ex-Comperj); instalação e a manutenção das empresas no polo industrial; investimentos de infraestrutura; políticas públicas para geração de empregos, aumento da arrecadação de impostos, dentre outros projetos.

No Palácio Guanabara, foram alinhavados entendimentos para estreitar o relacionamento institucional entre os órgãos estaduais e municipais diretamente ligados à promoção do desenvolvimento econômico. Um dos fatores destacados por Casula são os investimentos em infraestrutura, com obras públicas.

Segundo o vice-prefeito, o encontro para traçar estratégias para fortalecer o setor industrial da cidade, alinhadas com políticas a fim de potencializar o polo de industrial, Gaslub e atrair mais investimentos. Além disso, Lourival explicou que no eixo de Gestão Governamental será feito um trabalho importante para a economia dos gastos públicos.

Lourival Casula destacou a simplicidade das ações, agregado ao diálogo e transparência. Ressaltou o alinhamento do município com o estado, e que a parceria é fundamental para a manutenção dos empregos e redução do impacto da crise da Covid-19 na economia local.

“O principal critério adotado como prioridade é o compromisso com a preservação e a criação de empregos. Essa parceria entre Prefeitura e Governo é uma experiência que pode e deve ser multiplicada. É com o alinhamento e a união dos esforços que podemos agir mais rapidamente para superar o cenário de crise. Estamos trabalhando com o prefeito Marcelo Delaroli, que também visa contribuir com o crescimento do município a partir da relação entre os eixos trabalho, emprego e renda. Já estamos trabalhando para oferecer um ambiente melhor para o setor”, afirmou o vice-prefeito.