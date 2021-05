73ª DP Foto: Maurício Peçanha

Publicado 03/05/2021 12:50 | Atualizado 03/05/2021 12:52

Itaboraí - Na última 6ª feira, PM's do 35º BPM de Itaboraí prenderam o apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Bela Vista, 'Baianinho'.

Segundo a PM, denúncias teriam sido feitas de que 'Baianinho' se encontrava na rua cinco. A PM esteve no local e 'Baianinho' permitiu a entrada da equipe. No quintal foram encontrados diversos entorpecentes em grande quantidade. Continuando a busca ainda foram encontrados mais entorpecentes no terreno ao lado, totalizando 28 tiras de maconha e 204 cápsulas de cocaína.

'Baianinho' confessou ser o gerente do tráfico e foi encaminhado para a 73ª DP de Neves para registro de ocorrência e ficará à disposição da justiça aguardando sua sentença em prisão.