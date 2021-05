Itaboraí conclui vacinação contra Covid-19 para grupos prioritários da Fase 1 Foto: Divulgação

Publicado 03/05/2021 19:21 | Atualizado 03/05/2021 19:22

Itaboraí - A primeira fase da campanha de vacinação contra Covid-19 em Itaboraí, que incluiu determinados grupos prioritários e idosos acima de 60 anos, foi concluída na última sexta-feira (30/04). Seguindo as determinações do Plano Nacional de Imunizações (PNI) e as recomendações estaduais, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) está elaborando o calendário para contemplar as novas prioridades e está promovendo a capacitação de toda a rede para atender os próximos públicos-alvo.

De acordo com dados da SEMSA, a cidade já contabiliza 37.571 pessoas vacinadas com a primeira dose dos imunizantes de Oxford/AstraZeneca e da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac). Esse total representa 21,67% da população itaboraiense apta para ser imunizada contra a doença. Dos vacinados, 20.669 também já receberam a segunda dose. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, destaca que o avanço seguro para a nova fase é fruto do trabalho responsável da secretaria.

"Concluímos a primeira fase prevista no plano de vacinação, que atendeu grupos prioritários e também a população de idosos a partir de 60 anos. Cumprimos com excelência, de uma forma ordenada e tranquila a imunização de todo esse público-alvo. Isso nos coloca numa nova fase, que demanda um trabalho maior de logística e, principalmente, de informação à população, devido às novas regras prioritárias", explicou Sandro Ronquetti.

A nova fase contemplará as seguintes prioridades:

- Pessoas com síndrome de Down, independentemente da idade (acima de 18 anos);

- Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), independentemente da idade (acima de 18 anos);

- Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade (acima de 18 anos);

- Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos;

- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Segunda dose

Enquanto o novo cronograma de vacinação está sendo desenvolvido, o município segue o calendário de aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A recomendação para o paciente que já recebeu a primeira dose e atinge o prazo para a segunda dose é procurar, prioritariamente, o mesmo polo de vacinação.

O município conta com 16 polos de vacinação. No Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, o horário de vacinação é de 8h às 16h. Já nas demais 14 Unidades de Saúde da Família (USF), destinadas como polos, o atendimento à população é de 9h ao meio-dia.