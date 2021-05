Covid-19 já registra 627 mortes na cidade Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:03

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí informa que a cidade se encontra na bandeira vermelha, risco alto de contágio de Covid-19, tendo registrado até essa data 44.640 notificações.



Foram confirmados 13.091 casos positivos de Covid-19, se encontram ainda em investigação 139. O município também já descartou 9.535 casos prováveis, mas, ainda sim, 627 óbitos foram registrados.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelho (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

É muito importante seguir com as medidas sanitárias, lavando bem as mãos e utilizar o álcool em gel para a higiene das mesas, em lugares públicos estar sempre de máscaras, e evitara aglomerações enquanto aguarda a sua vez na fila de vacinação.