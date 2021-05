O Projeto visa trazer inclusão social em época de pandemia Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 12:56 | Atualizado 04/05/2021 12:56

Itaboraí - Em meio à pandemia do coronavírus e suas consequências causadas, um projeto de qualificação e inserção de moradores de comunidades do município de Itaboraí tem gerado oportunidades de emprego e renda.

O Iva Park, Inclusão que vem das águas, busca promover a inclusão social por meio da qualificação profissional, mediante o ensino da aquicultura e de outras modalidades técnicas de cultivo. Localizada em Itaboraí, no bairro de Venda das Pedras, as instalações ficam próximas à comunidade da Reta, beneficiando 10 pessoas diretamente que trabalham na unidade. O projeto é idealizado e mantido pelo Instituto Cooperar Brasil.



O Instituto Cooperar tem realizado cursos gratuitos de capacitação para as pessoas da comunidade, que receberam mais de 100 inscrições no período de 20 dias, com o foco de gerar futuros empregos no IVA Park. Apesar de duas Unidades Produtoras de Aquicultura Familiar – UPAFs, uma em Itaboraí e outra em Campos dos Goytacazes, o projeto propõe a instalação de 60 Unidades, sendo estas destinadas para a criação de peixes Tilápia.



-Muitos jovens vão em busca de sonhos e através dos cursos de qualificação eles estão aptos para ir ao mercado de trabalho. Aqui nós já adiantamos esse passo. Após a conclusão, os alunos têm a oportunidade de trabalhar conosco, dependendo do números de vagas, em nossas Unidades Produtoras de Aquicultura Familiar, parte integrante do projeto IVA – Inclusão que vem das águas - ressaltou Helvio Costa, Presidente do Instituto Cooperar.



O Iva Park é uma resposta econômica e social imediata às necessidades do país: crise econômica, desemprego crescente, insegurança alimentar, vulnerabilidade social. Além da possibilidade de alfabetização de jovens e adultos, o projeto pretende sugerir a inclusão no currículo básico ou médio, as disciplinas de aquicultura, pesca e sustentabilidade. Além do "IVA Aquicultura", o Instituto Cooperar também realiza projetos como "Jovens que sonham" e "Ensinando a aprender".O Instituto tem como missão incluir pessoas em vulnerabilidade, insegurança alimentar ou qualquer outro tipo de exclusão.