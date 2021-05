Casa de Cultura promove exposição com obras do artista plástico radicado em Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 20:17 | Atualizado 06/05/2021 20:17

Itaboraí - Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abre a exposição “Fábio Escaleiro em Releituras Clássicas e Realistas”, que ficará em cartaz durante todo o mês do aniversário de Itaboraí até 02 de junho. A exposição inaugura a nova iluminação do Salão de Exposições da Casa de Cultura e ficará aberta para visitação agendada e guiada, durante o período de vigência das medidas restritivas para combate à Covid-19.

Artista plástico, radicado em Itaboraí desde 2013, Fábio Escaleiro se dedica à arte realista, com pinturas que impressionam pela riqueza de detalhes e a expressividade. Ele sempre teve uma paixão pelo desenho e a pintura, e durante os últimos 15 anos sempre procurou se dedicar à arte. Passou a desenvolver mais este hobby quando se mudou para Itaboraí. Hoje, aos 43 anos, reuniu seus principais trabalhos para a primeira exposição individual.

A mostra reúne mais de 30 pinturas a óleo. Entre os temas abordados por Fábio Escaleiro estão a religiosidade, com diversas interpretações de cenas e passagens bíblicas, além da natureza, com animais e paisagens de grande beleza. Ele conta que é autodidata e que, durante muito tempo, chegou a tentar ter aulas de pintura com professores de arte em Itaboraí, mas seus horários de trabalho não permitiam. Buscando informações online e treinando muito, ele deu os passos que faltavam para compor suas telas, produzindo muito em 2020.

“Eu quero que as pessoas descubram e conheçam um pouco do meu trabalho. Até então, pouca gente sabe desse meu lado. Eu cheguei a parar de pintar por dois anos, mas voltei, para realizar o sonho de uma exposição”, explicou Escaleiro.

No mês de maio, a Casa de Cultura passa a funcionar também aos sábados, de 17 às 21 horas, oferecendo ao público de Itaboraí uma opção de lazer no final de semana.