Bandido é preso após troca de tiros Foto: PMERJ

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:10 | Atualizado 10/05/2021 13:10

Itaboraí - Um homem foi preso após trocar tiros com PM's do 35º Batalhão no último domingo por volta das 21h.

Policiais do GAT receberam uma denúncia de que o criminoso estaria na região praticando tráfico de drogas e foram averiguar. Os policiais foram recebidos a tiros e um confronto teve início. Ninguém ficou ferido. Segundo a PM, os criminosos conseguiram fugiram com exceção de um que se escondeu atrás de uma casa e foi capturado.

Com o criminoso foi apreendida uma pistola calibre 38. A ocorrência foi registrada na 73ª DP em Neves