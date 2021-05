Prefeitura faz força-tarefa para limpeza de rios e bueiros da cidade para evitar enchentes e alagamentos Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:54 | Atualizado 11/05/2021 16:54

Itaboraí - Com foco na prevenção a enchentes, alagamentos e eliminar os focos de mosquitos recorrentes do acúmulo de lixo nos canais, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria de Municipal de Serviços Públicos, iniciou novas frentes de serviços de manutenção e limpeza no Rio Iguá. Ao longo de cerca de 5 quilômetros, uma escavadeira hidráulica faz a limpeza das margens e do fundo do rio, que faz parte da Bacia de Itaboraí.



A limpeza e o desassoreamento fazem parte do conjunto de serviços de drenagem que a Prefeitura está fazendo em todas as regionais da cidade para prevenir os efeitos das chuvas mais volumosas. Vale destacar que durante os trabalhos de desassoreamento realizado no leito do Rio Iguá, foram encontradas várias garrafas pet, sacolas, latinhas de bebidas, pneus, móveis e muitos galhos de árvore, por tanto é necessário a colaboração da população, para que não jogue lixo ou resíduos em praças, ruas e rios.



De acordo com o titular da pasta, o setor de limpeza pública está com demanda crescente de trabalho e as equipes estão se desdobrando para atender todas as regiões do município. “A cidade estava muito suja quando assumimos os trabalhos no início do ano e, além disso, o rápido crescimento do mato neste período do ano também representa maior dificuldade”, explicou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho, lembrando que é fundamental a comunidade colaborar fazendo o descarte correto do lixo e mantendo os terrenos baldios limpos o ano todo.



A comerciante Sandra Nogueira agradeceu pela mudança de aspecto na localidade. “Há muitos anos a gente esperava por isso. Nós moradores estávamos abandonados. Aqui na praça eram os próprios moradores que faziam a limpeza, porque a Prefeitura não aparecia. Agora temos uma Prefeitura de verdade. Já sofri e tive muitas consequências por morar em frente ao rio, em 2011. O esforço do prefeito Marcelo Delaroli frente aos problemas da população do município é inegável e por isso merece nosso reconhecimento”, declarou Sandra Nogueira.



A Prefeitura de Itaboraí pede a todos que para que esta ação tenha resultados positivos, é necessário também que a população contribua. É importante que as pessoas residentes nas proximidades dos canais colaborem com a limpeza e a manutenção pública, respeitando os horários da coleta e não jogando resíduos nos canais. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que é responsável pela coleta seletiva de lixos, pede à população que deixe armazenado seu lixo em sacolas, separe os resíduos sólidos e coloque na porta de sua casa próximo ao horário estabelecido em que o caminhão irá passar.

Publicidade

Publicidade

Publicidade