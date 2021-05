As inscrições para aulas esportivas do Projeto Transformar estão abertas Foto: ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:22

Itaboraí - As inscrições para o Projeto Transformar, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), já estão abertas e vão até sexta-feira (14/05), na Estação Cidadania, em Nova Cidade. O projeto vai oferecer modalidades como futebol, basquete, vôlei e handebol, para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos.

A previsão de início das aulas é na próxima segunda-feira (17/05), mas as inscrições para as vagas remanescentes continuarão até atingir o limite de alunos. Para efetuar o cadastro, o responsável precisa levar, além dos documentos pessoais próprios, os seguintes documentos do aluno (original e cópia): certidão de nascimento, comprovante de residência e declaração escolar ou de matrícula.

Publicidade

No momento da inscrição, o responsável terá que assinar ainda um termo de responsabilidade para que o aluno possa participar das atividades. As vagas são limitadas, respeitando as normas sanitárias de distanciamento social. O uso de máscaras de proteção é obrigatório e cada aluno deve levar seu próprio recipiente de água.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca a importância da atividade esportiva no desenvolvimento da criança e do adolescente. O responsável pela pasta ressalta ainda que o início do projeto marca oficialmente a inauguração da Estação Cidadania, que ainda não promoveu atividades desde que foi entregue à população, por conta da pandemia de Covid-19.

Publicidade

"Temos um equipamento da Prefeitura já pronto para receber esses jovens do município. Nossa equipe da Secretaria está capacitada para promover as aulas, respeitando os protocolos contra a Covid-19. O esporte é uma ferramenta fundamental para manter o equilíbrio psicológico e físico, sobretudo em tempos tão difíceis como esse que ainda vivemos", afirmou o secretário.

A Estação Cidadania é um espaço de integração entre cultura, esporte, lazer e assistência social. Construída em parceria com o Governo Federal, fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade.