Publicado 13/05/2021 11:07

Itaboraí - Um homem foi morto pela polícia durante confronto no bairro de Itambi em Itaboraí. Policiais do 35º BPM receberam uma denúncia de que havia uma tentativa de roubo na rua 15. Ao chegar no local os policiais foram recebidos a tiros e um confronto teve início. O homem baleado e morto era acusado de ser integrante do tráfico de drogas na região.

Ao ser baleado o criminoso foi socorrido e levado ao Hospital Municipal porém não resistiu e acabou por falecer. Com ele foram apreendidos um revólver e um rádio transmissor.

O caso foi registrado na Delegacia de Neves 73ª DP.