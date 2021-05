Projeto Cantinho da Leitura leva universo da literatura para instituições sociais de Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 22:40

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, através da ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, nesta quinta-feira (13/05), inaugurou o primeiro espaço reservado para literatura do Projeto Cantinho da Leitura, no Instituto de Acolhimento Dr. Evaldo Saramago Pinheiro, no Centro.

Com objetivo de incentivar leitura e levar a cultura para todos os espaços públicos de acolhimento de Itaboraí, o projeto Cantinho da Leitura do abrigo infantil recebeu um acervo de 50 livros infanto-juvenil e mais 40 livros de atividades para que as 13 crianças e adolescentes da instituição possam ter um espaço exclusivo para estimular a imaginação através do universo fantástico da literatura.

Publicidade

“Ler e ouvir histórias é uma maneira de conhecer novos mundos e desenvolver a leitura. Vamos levar o projeto para outras instituições sociais da cidade e não iremos trabalhar apenas com o universo infantil. Tudo isso só foi possível, graças a parceria e o trabalho em conjunto das secretarias para selecionar os títulos de acordo com o público de cada instituição”, disse a bibliotecária Gisele Monteiro, do Departamento de Literatura e Pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura.

A próxima instituição que receberá o Projeto Cantinho da Leitura será o Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em Nancilândia. Os Cras da cidade também em breve terão um espaço exclusivo para leitura. Na entrega dos livros para as crianças do abrigo infantil estiveram presentes o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa e o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, acompanhados pela direção do Instituto de Acolhimento Dr. Evaldo Saramago Pinheiro e pela coordenação do Departamento de Literatura e Pesquisa Municipal.