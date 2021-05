Projetos culturais estaduais servirão para promover cursos e capacitação para o setor artístico local Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 16:54

Itaboraí - O Projeto Artes para Todos e Escola da Cultura formentarão a produção cultural de Itaboraí. O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, esteve na última quinta-feira (13/05), na Biblioteca Parque, sede da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, para tratar de implantar em Itaboraí consagradas políticas públicas e projetos do estado.

Um dos projetos será o Artes para Todos, que realizará uma série de oficinas de artesanato no município utilizando uma plataforma online onde as aulas são disponibilizadas em vídeo. Para quem não tem possibilidade de acessar o curso de maneira remota, a Escola de Artes e Ofícios, da Secretaria Municipal de Cultura, oferecerá os cursos em dias pré-definidos utilizando telessalas para exibir as oficinas em vídeo. Uma rede de lojas fornecerá todo o material necessário para a produção dos alunos durante a oficina numa parceria com a pasta estadual.

Publicidade

Na ocasião, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa assinou um termo de doação do projeto Artes para Todos com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A cidade de Itaboraí recebeu kits didáticos de artesanato, entregues pela diretora da Escola da Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Prof. Cláudia Viana, para os oficineiros que participarão do projeto nos próximos dias.

Outro importantíssimo projeto é a Escola da Cultura, o programa vai oferecer cursos livres para orientar profissionais da área cultural local e o público em geral para aprender a elaborar projetos e inscrições em editais de chamadas públicas.

Publicidade

“Durante o processo da Aldir Blanc em todo país, ficou evidente a grande dificuldade dos fazedores de cultura em elaborar projetos sobre o seu fazer artístico, em montar um portfólio, se inscrever e compreender os termos presentes em editais. Aqui em Itaboraí também observamos isso. Por isso buscamos essa parceria com o Estado para compartilhar com nossos artistas e fazedores de cultura os meios e conhecimento para captar os recursos oferecidos através de editais, concursos e chamadas públicas”, explicou o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa.

A Secretaria Municipal de Cultura tem desde o início da gestão planejado maneiras de profissionalizar e capacitar os fazedores de cultura da cidade. Tendo inclusive expressado essa missão na lei do Sistema de Cultura que está na Câmara dos Vereadores para votação.