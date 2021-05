No bairro de Ampliação, a Prefeitura de Itaboraí tem investido para garantir a chegada do asfalto em vias que não contavam com esse benefício, o que traz, mais do que um novo visual, mais qualidade de vida aos cidadãos. Foto: Divulgação

Itaboraí - O progresso chegou, colocando fim ao convívio diário com a lama e o barro na frente de casa. Em geral, esse é o sentimento de alívio compartilhado por quem, durante anos, sentiu na pele a dificuldade de morar numa rua de terra. No bairro de Ampliação, a Prefeitura de Itaboraí tem investido para garantir a chegada do asfalto em vias que não contavam com esse benefício, o que traz, mais do que um novo visual, mais qualidade de vida aos cidadãos.

São 16 ruas contempladas pela drenagem e pavimentação, entre elas, a Rua Manoel L. de Oliveira, a Estrada Ademar Ferreira Torres e a Rua 65. Somente este ano, moradores em diversos pontos do bairro, sabem bem o que isso significa, porque tiveram suas vidas diretamente afetadas por ações desse tipo. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP) destaca que antes do asfalto, todas as vias são preparadas com obras de infraestrutura e drenagem (galerias de águas pluviais, guias e sarjetas).

“Sabemos da importância de se oferecer mobilidade à população, de proporcionarmos qualidade de vida às famílias por meio de vias drenadas e asfaltadas. Agradeço aos moradores pela receptividade com nossas equipes de obras. Aproveito também para agradecer, em nome do prefeito Marcelo Delaroli, aos servidores que estão diariamente trabalhando para deixarmos Itaboraí cada dia melhor”, afirmou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho

Morador da Ampliação há 28 anos, o eletricista Francisco Lopes da Silva, 53 anos, conta que nunca uma obra deste tamanho havia sido feita no bairro até então. “Aqui sempre foi muito abandonado pelo Poder Público, nunca fomos atendidos. Criei meus quatro filhos aqui, com muita dificuldade, pois a estrada é só poeira e lama. Era difícil até fazer tarefas simples, como levar as crianças ao colégio. É uma alegria enorme poder ver que tudo vai mudar agora”, comemora.